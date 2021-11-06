Мурашко рассказал о поставках «Спутника Лайт» в российские регионы

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о поставках дополнительных объёмов вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в российские регионы.
Мурашко рассказал о поставках «Спутника Лайт» в российские регионы
  • РИА Новости

Как он отметил в ходе рабочей поездки в Рязанскую область, они начнутся с 8 ноября.

«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник Лайт», дополнительные объёмы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил о публикации в журнале The Lancet новой статьи о российской вакцине против коронавируса «Спутник Лайт».

2 ноября вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт».

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