Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на мужчину в Новой Москве

Прокуратура столицы поставила на контроль расследование дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство») по факту хулиганских действий на территории Новой Москвы», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранительные органы ранее установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).