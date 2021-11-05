Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на мужчину в Новой Москве

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Прокуратура столицы поставила на контроль расследование дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве.
Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на мужчину в Новой Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство») по факту хулиганских действий на территории Новой Москвы», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранительные органы ранее установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»). 

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