В Волгоградской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«8 ноября завершается установленный президентом период дополнительных нерабочих дней. Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции», — заявил губернатор области Андрей Бочаров.

Отмечается, что во время заседания оперативного штаба принято решение о сохранении режима самоизоляции для непривитых от COVID-19 жителей старше 60 лет, а также продлевается требование о предъявлении сертификатов вакцинации при посещении непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, театров, музеев и фитнес-центров. При этом такая же мера будет действовать при посещении организаций культуры, спорта и бытового обслуживания населения. Сертификаты или справки о перенесённой болезни, по данным ведомства, будут требовать и при продаже проездных билетов на общественный транспорт.

Согласно данным на 5 ноября, за сутки в России выявили 40 735 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 714 595 случаев COVID-19.



В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.