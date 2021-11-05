Дело о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве передадут в СК

В прокуратуре Москвы заявили, что дело о нападении четырёх неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве будет передано в территориальный орган управления Следственного комитета России.

РИА Новости

«По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело по факту хулиганских действий в микрорайоне Новые Ватутинки изъято и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры. Правоохранительные органы ранее установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).