В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО экс-прокурора, обвиняемой в заказном убийстве следователя

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RT
Бывший районный прокурор Владикавказа Ольга Швецова, обвиняемая в заказе криминальному авторитету убийства бывшего мужа своей сестры — следователя, пожаловалась на условия этапирования в суд и на отказ в медицинской помощи в СИЗО. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО экс-прокурора, обвиняемой в заказном убийстве следователя
  • РИА Новости

С августа 2021 года Швецова содержится в столичном СИЗО №6 УФСИН Москвы.

Больше всего претензий она высказала к условиям этапирования в суд и обратно, а также к условиям в конвойном помещении Мосгорсуда. 

«Я 35 лет проработала в органах и не могла себе представить, что отношение к женщинам может быть таким жестоким. Поездка в суд длится по много часов, в автозаке, где с нами везут и мужиков. В машине накурено. В суде помещение для обвиняемых — это «собачья будка» площадью метр на метр. Держат там по 12 часов, а потом — обратно в СИЗО и обыски. В камеры попадаем после полуночи», — цитирует её член комиссии.

Также бывший прокурор утверждает, что её не выводят на приём к врачу-терапевту, а медицинскую передачу с лекарствами с 10 сентября ей не выдают, поскольку медикаменты и даже витамины заключённые могут получать по назначению врача. 

«Медицинская помощь мне не оказывается», — привёл правозащитник слова бывшего прокурора, которая также жалуется, что ей отказались выдать коврик для утренней зарядки, так как для этого тоже нужно разрешение врача. 

Швецова заявила ОНК, что вину в предъявленном обвинении она не признаёт. 

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главы организованного преступного сообщества Аслана Гагиева (Джако). Среди предъявленных обвинений: создание банды, убийства, незаконный оборот оружия. Гагиева экстрадировали из Австрии в июне 2018 года. 

В декабре 2019 года бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершённого бандитами Гагиева.

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