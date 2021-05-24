Генпрокуратура России утвердила обвинение по делу главы ОПГ Гагиева
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«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Уголовное дело направлено в Верховный суд России для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства», — цитирует пресс-службу ТАСС.
В начале декабря 2018 года СК предъявил обвинение Гагиеву, в частности, в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.
Гагиев не признал вину и отказался давать показания.
По данным следствия, ОПГ Гагиева начала деятельность в 2004 году, в ней было 50 участников. Всего на территории Московского региона и Северной Осетии члены ОПГ совершили 60 заказных убийств.
В июне 2018 года Гагиева экстрадировали из Австрии.