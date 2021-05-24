Генпрокуратура России утвердила обвинение по делу главы ОПГ Гагиева

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении главы организованного преступного сообщества Аслана Гагиева, уголовное дело направлено в Верховный суд.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Уголовное дело направлено в Верховный суд России для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В начале декабря 2018 года СК предъявил обвинение Гагиеву, в частности, в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.

Гагиев не признал вину и отказался давать показания.

По данным следствия, ОПГ Гагиева начала деятельность в 2004 году, в ней было 50 участников. Всего на территории Московского региона и Северной Осетии члены ОПГ совершили 60 заказных убийств.

В июне 2018 года Гагиева экстрадировали из Австрии.