Австрия выдала России обвиняемого в организации десятков убийств главу ОПГ
- РИА Новости
«Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения», — приводит её слова пресс-служба ведомства.
Как отметила Волк, мужчина обвиняется в причастности к убийствам руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов.
В аэропорту Вены Гагиева передали российской стороне, в сопровождении спецконвоя его доставят в Москву, добавила она.
Гагиев был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года. В 2015 году его задержали в Австрии.