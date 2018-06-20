Австрия выдала России обвиняемого в организации десятков убийств главу ОПГ

В Россию из Австрии экстрадирован лидер крупной группировки Аслан Гагиев, обвиняемый в организации десятков заказных убийств. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения», — приводит её слова пресс-служба ведомства.

Как отметила Волк, мужчина обвиняется в причастности к убийствам руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов.

В аэропорту Вены Гагиева передали российской стороне, в сопровождении спецконвоя его доставят в Москву, добавила она.

Гагиев был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года. В 2015 году его задержали в Австрии.