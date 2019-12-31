Экс-прокурора из Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя

Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение в заказном убийстве следователя, совершённом местными бандитами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как отмечается, её обвиняют в подстрекательстве к убийству по предварительному сговору.

Суд арестовал Швецову до 16 января 2020 года.

По версии следствия, летом 2012 года она в ходе личной встречи в Москве с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым заказала ему убийство бывшего мужа её сестры Александра Леонова, работавшего следователем. Участники банды убили Леонова 12 сентября 2012 года.

В начале декабря 2018 года СК предъявил обвинение Гагиеву, в частности в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.

По данным следствия, его ОПГ начала деятельность в 2004 году, в ней было 50 участников. Всего на территории Московского региона и Северной Осетии бандиты совершили 60 заказных убийств.