Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.

День военного разведчика в Вооружённых силах России отмечается 5 ноября.

«За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелёгкий путь, постоянно сталкиваясь с серьёзными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами — защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства», — передаёт РИА Новости текст приказа главы Минобороны России в связи с профессиональным праздником военного разведчика.

Шойгу заявил, что в настоящее время личный состав военной разведки отважно продолжает традиции и вносит бесценный вклад в обеспечение безопасности России.

Кроме того, он выразил сотрудникам военной разведки благодарность за их самоотверженный труд.

Ранее сообщалось, как совершенствуется акустическая артиллерийская разведка российской армии.