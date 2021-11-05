Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.
Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

День военного разведчика в Вооружённых силах России отмечается 5 ноября.

«За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелёгкий путь, постоянно сталкиваясь с серьёзными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами — защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства», — передаёт РИА Новости текст приказа главы Минобороны России в связи с профессиональным праздником военного разведчика.

Шойгу заявил, что в настоящее время личный состав военной разведки отважно продолжает традиции и вносит бесценный вклад в обеспечение безопасности России.

Кроме того, он выразил сотрудникам военной разведки благодарность за их самоотверженный труд.

Ранее сообщалось, как совершенствуется акустическая артиллерийская разведка российской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить