Прокуратура организовала проверку по факту побега мужчины из психбольницы в Подмосковье

В подмосковном Чехове мужчина сбежал из психбольницы, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из психиатрической больницы мужчины, находящегося на принудительном лечении», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в четверг, 4 ноября, из психиатрической больницы, расположенной в городском округе Чехов, совершил побег мужчина, находящийся на принудительном лечении по решению суда.

Ранее ФСИН России по Астраханской области объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке члена банды Басаева Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в Астрахани.

Позднее пойманного в Астрахани члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова поместили в СИЗО.