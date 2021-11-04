Прокуратура организовала проверку по факту побега мужчины из психбольницы в Подмосковье

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В подмосковном Чехове мужчина сбежал из психбольницы, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура организовала проверку по факту побега мужчины из психбольницы в Подмосковье
  • РИА Новости

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из психиатрической больницы мужчины, находящегося на принудительном лечении», — говорится в сообщении. 

По предварительной информации, в четверг, 4 ноября, из психиатрической больницы, расположенной в городском округе Чехов, совершил побег мужчина, находящийся на принудительном лечении по решению суда. 

Ранее ФСИН России по Астраханской области объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке члена банды Басаева Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в Астрахани.

Позднее пойманного в Астрахани члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова поместили в СИЗО.

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