РИА Новости: задержанный в Астрахани член банды Басаева помещён в СИЗО
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«Алханова поместили в СИЗО», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Магомед Алханов, осуждённый за бандитизм, 26 октября сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани.
Его удалось задержать в астраханском кафе через неделю.
Алханова опознали жители области и сообщили в полицию.
Ранее ФСИН России по Астраханской области объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке члена банды Басаева Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в Астрахани.