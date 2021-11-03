РИА Новости: задержанный в Астрахани член банды Басаева помещён в СИЗО

Пойманного в Астрахани члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова поместили в СИЗО.

«Алханова поместили в СИЗО», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Магомед Алханов, осуждённый за бандитизм, 26 октября сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани.

Его удалось задержать в астраханском кафе через неделю.

Алханова опознали жители области и сообщили в полицию.

Ранее ФСИН России по Астраханской области объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке члена банды Басаева Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в Астрахани.