Заслуженный врач России рассказал о причинах хруста в суставах

Мануальный терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал о причинах хруста в суставах.

«Если хруст суставов сопровождается болевыми ощущениями, то это, безусловно, опасно, потому что может быть признаком и артроза, и артрита, и генеративных деструктивных изменений связочного аппарата», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Кабычкина, если суставы хрустят, но боли нет, то нужно идти не к врачу, а в спортзал, поскольку речь идёт о недостатке двигательной активности.

Как отметил врач, иногда суставы хрустят из-за недостатка коллагена в организме, причём не только у пожилых, но и у молодых.

«Откуда у молодого человека возьмётся коллаген, если он питается фастфудом? Нужно есть мармелад, мясо, птицу, рыбу. Особенно полезен холодец — там большое количество коллагена», — добавил медик.

Ранее ревматолог Светлана Колодная, заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ городской поликлиники №15 Хабаровска, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о способах профилактики остеопороза.