Путин поддержал идею дополнительных выплат участникам обороны Севастополя

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева о единовременной выплате в 50 тыс. рублей участникам обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

«Хорошо, сделаем», — приводит РИА Новости ответ Путина.

С предложением о выплатах Развожаев обратился к главе государства в ходе встречи в Севастополе.

Ранее Путин в Карантинной бухте Севастополя возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении почти 4 млрд рублей на поддержку ветеранов-блокадников — каждый из них получит единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.

17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей.