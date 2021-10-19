Кабмин выделит почти 4 млрд рублей на выплаты ветеранам-блокадникам

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении почти 4 млрд рублей на поддержку ветеранов-блокадников — каждый из них получит единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.
Кабмин выделит почти 4 млрд рублей на выплаты ветеранам-блокадникам
  • РИА Новости

«Более 3,9 млрд рублей будет выделено на поддержку ветеранов, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Выделенные средства пойдут на финансирование единовременной выплаты для блокадников в размере 50 тыс. рублей. Её смогут получить не только живущие в России ветераны, но также и те, кто находится в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить