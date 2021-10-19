Кабмин выделит почти 4 млрд рублей на выплаты ветеранам-блокадникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении почти 4 млрд рублей на поддержку ветеранов-блокадников — каждый из них получит единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.

«Более 3,9 млрд рублей будет выделено на поддержку ветеранов, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Выделенные средства пойдут на финансирование единовременной выплаты для блокадников в размере 50 тыс. рублей. Её смогут получить не только живущие в России ветераны, но также и те, кто находится в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей.