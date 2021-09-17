Путин подписал указ о выплате 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда
- РИА Новости
Указ «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» опубликован на сайте Кремля, он приурочен к 80-й годовщине открытия Дороги жизни.
Выплаты будут произведены гражданам, проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника блокадному учителю.