Путин подписал указ о выплате 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей.

РИА Новости

Указ «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» опубликован на сайте Кремля, он приурочен к 80-й годовщине открытия Дороги жизни. Выплаты будут произведены гражданам, проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Ранее в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника блокадному учителю.