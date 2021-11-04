Вирусолог Чепурнов прокомментировал ситуацию с пандемией

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Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с пандемией.
Вирусолог Чепурнов прокомментировал ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

«С долей вероятности — да, вирус может мутировать. Хотя пока ничего угрожающего вроде бы не светится», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, штамм «дельта», который наиболее распространён в России и по всему миру, «задавливает» все остальные варианты вируса.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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