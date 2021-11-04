Невролог рассказал, как уменьшить возможное влияние магнитных бурь на здоровье

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий рассказал, как уменьшить возможное влияние магнитных бурь на здоровье.

«Прежде всего вести правильный образ жизни. Нужно отсутствие выраженных стрессовых моментов, потому что они усиливают клиническое проявление. Также хороший адекватный сон, правильное питание. И главный момент — физические нагрузки», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, существует зависимость между занятиями спортом и возникновением головных болей.

Как отметил Базий, если человек метеочувствительный, то на фоне физических нагрузок вегетативная нервная система меньше на них влияет и самочувствие более комфортное.

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.