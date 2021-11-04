Невролог рассказал, как уменьшить возможное влияние магнитных бурь на здоровье
- Pixabay
«Прежде всего вести правильный образ жизни. Нужно отсутствие выраженных стрессовых моментов, потому что они усиливают клиническое проявление. Также хороший адекватный сон, правильное питание. И главный момент — физические нагрузки», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, существует зависимость между занятиями спортом и возникновением головных болей.
Как отметил Базий, если человек метеочувствительный, то на фоне физических нагрузок вегетативная нервная система меньше на них влияет и самочувствие более комфортное.
Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.