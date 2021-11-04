Путин поздравил россиян с Днём народного единства

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Севастополе поздравил жителей страны с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября.
Путин поздравил россиян с Днём народного единства
  • РИА Новости

«Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства», — сказал российский лидер.

По словам Путина, этот праздник посвящён основным ценностям, которые близки и понятны каждому россиянину.

«Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради её развития, ради блага наших людей», — добавил президент России.

Ранее стало известно, что Путин в Карантинной бухте в Севастополе возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны.

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