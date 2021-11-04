Путин поздравил россиян с Днём народного единства
- РИА Новости
«Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства», — сказал российский лидер.
По словам Путина, этот праздник посвящён основным ценностям, которые близки и понятны каждому россиянину.
«Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради её развития, ради блага наших людей», — добавил президент России.
Ранее стало известно, что Путин в Карантинной бухте в Севастополе возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны.