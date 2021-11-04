В Ростовской области отменят режим нерабочих дней с 8 ноября

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В Ростовской области с 8 ноября отменят большинство ограничений, действовавших в период нерабочих дней. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев.

«Возобновят работу кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские конторы», — говорится в сообщении на портале правительства Ростовской области. 

Возобновляется в полном объёме работа предприятий общепита.

При этом для посещения данных учреждений потребуется сертификат о вакцинации от коронавируса или справка о перенесённом заболевании, уточнили власти.

Ранее в Челябинской области решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.

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