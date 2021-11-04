В Москве в два раза увеличили размер выплат донорам плазмы с антителами

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В Москве размер вознаграждения для доноров плазмы крови с антителами к коронавирусу увеличат вдвое — до 10 тыс. рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Москве в два раза увеличили размер выплат донорам плазмы с антителами
  • РИА Новости

«Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. рублей», — цитирует Интерфакс Собянина.

Он отметил, что число пациентов, которые попадают в реанимацию, уменьшается вдвое после того, как они получают дозу плазмы с антителами.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. л плазмы с антителами для лечения пациентов с коронавирусной инфекции заготовили в Московской области.

В сентябре Сергей Собянин подписал постановление о выделении почти 700 млн рублей на заготовку плазмы доноров для лечения пациентов с COVID-19.

4 ноября в Москве за сутки зафиксировали 6305 случаев коронавируса. 

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