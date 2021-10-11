В Подмосковье заготовили более 5 тысяч литров плазмы для пациентов с COVID-19
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.
«В Подмосковье сформирован достаточный запас антиковидной плазмы для обеспечения пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах. На данный момент в регионе заготовлено свыше 5 тыс. литров», — рассказала глава ведомства Светлана Стригункова.
Она отметила, что такую плазму получили свыше 1,3 тыс. пациентов, которые, как правило, переносили заболевание в тяжёлой форме.
Как ранее сообщал сайт «Утро.ру», за минувшие сутки положительный тест на COVID-19 сдали 29 409 жителей России. С начала пандемии число заболевших достигло 7 804 774.