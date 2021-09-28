В Москве выделили около 700 млн рублей на подготовку плазмы для больных COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении почти 700 млн рублей на подготовку плазмы доноров для лечения пациентов с коронавирусом.

«Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что более 500 млн рублей направят на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов.

Кроме того, почти 90 млн рублей выделят на выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил о пользе сдачи крови с антителами для доноров плазмы.