В Москве выделили около 700 млн рублей на подготовку плазмы для больных COVID-19
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«Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что более 500 млн рублей направят на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов.
Кроме того, почти 90 млн рублей выделят на выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил о пользе сдачи крови с антителами для доноров плазмы.