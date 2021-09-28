В Москве выделили около 700 млн рублей на подготовку плазмы для больных COVID-19

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении почти 700 млн рублей на подготовку плазмы доноров для лечения пациентов с коронавирусом.
В Москве выделили около 700 млн рублей на подготовку плазмы для больных COVID-19
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что более 500 млн рублей направят на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов. 

Кроме того, почти 90 млн рублей выделят на выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил о пользе сдачи крови с антителами для доноров плазмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить