Вирусолог Чепурнов заявил о пользе сдачи крови с антителами для доноров плазмы

Вирусолог Александр Чепурнов заявил о пользе сдачи крови с антителами для доноров плазмы.

«Регулярный отбор крови способствует росту уровня антител», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, кроветворные клетки начинают работать более интенсивно, в кровь выходят новые клетки, появляется больше антител.

«Поэтому регулярный отбор крови у хорошо вакцинированного человека будет давать прирост антител. Это иммунологический факт», — считает эксперт.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.