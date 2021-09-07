Вирусолог Чепурнов заявил о пользе сдачи крови с антителами для доноров плазмы
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- РИА Новости
«Регулярный отбор крови способствует росту уровня антител», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, кроветворные клетки начинают работать более интенсивно, в кровь выходят новые клетки, появляется больше антител.
«Поэтому регулярный отбор крови у хорошо вакцинированного человека будет давать прирост антител. Это иммунологический факт», — считает эксперт.
Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.