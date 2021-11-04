СК России и Белоруссии проведут совместное расследование крушения Ан-12

Следственный комитет России вместе с коллегами из Белорусси установят причины крушения Ан-12 под Иркутском, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Опытные сотрудники нашего ведомства во взаимодействии с коллегами из СК Республики Беларусь в рамках расследования установят причины и условия, способствовавшие смертельной авиакатастрофе», — приводятся слова Бастрыкина на официальном сайте СК России.

Глава ведомства выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал им сил и терпения.

«Гибель близкого человека — это всегда боль невосполнимой утраты. Мы скорбим вместе с вами», — сказал он.

Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело.