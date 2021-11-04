В Госдуме прокомментировали предложение обязать МФО проверять личности клиентов

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России предложили обязать микрофинансовые организации (МФО) проверять личность клиентов.
В Госдуме прокомментировали предложение обязать МФО проверять личности клиентов
  • РИА Новости

«Я думаю, что любые инициативы, направленные на защиту наших прав и наших персональных данных, безусловно, должны быть на первом месте по важности. Потому что, к сожалению, количество мошеннических действий, в том числе через финансово-кредитные организации и подделку документов, катастрофически увеличивается… На мой взгляд, инициатива, предложенная Евгением Фёдоровым, должна быть очень внимательно рассмотрена и поддержана», — сказала депутат.

Она отметила, что гражданам необходимо «быть очень внимательными со своими онлайн-приложениями».

«Необходимо обеспечивать двойную защиту. Приложения позволяют это делать, но далеко не каждый гражданин об этом знает… А потом с удивлением узнаёт, что через взлом, например, аккаунта почты мошенники могут добраться до его приложения банковской кредитной организации и взять кредит. К сожалению, у меня были такие обращения», — добавила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые организации (МФО) запрашивать документы и сведения, необходимые для идентификации клиентов.

В обращении законодатель отметил, что в СМИ систематически появляются сообщения о случаях мошенничества с получением микрозаймов на третьих лиц.

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