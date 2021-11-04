Эксперт предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
«Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть ещё больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», — заявил Бутенко в интервью радио Sputnik.
По его словам, вернувшись домой россияне могут стать источником инфекции для других людей.
Он добавил, что туристы могут привезти в Россию новые штаммы заболевания.
Ранее Роспотребнадзор выступил с предложением об увеличении норматива по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию COVID-19 в стране.