Эксперт предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России

В начале ноября увеличился риск завоза в Россию новых вариантов коронавируса, заявил профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

«Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть ещё больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», — заявил Бутенко в интервью радио Sputnik.

По его словам, вернувшись домой россияне могут стать источником инфекции для других людей.

Он добавил, что туристы могут привезти в Россию новые штаммы заболевания.

Ранее Роспотребнадзор выступил с предложением об увеличении норматива по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию COVID-19 в стране.