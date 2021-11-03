Рэпер Yung Trappa арестован на два месяца по обвинению в изнасиловании
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«По ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы следственного управления СК России по Ленинградской области.
В следственном управлении уточнили, что в СИЗО он проведет два месяца.
Ранее сообщалось, что рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa, задержан в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании.
Подробнее — в материале RT.