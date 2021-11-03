Рэпер Yung Trappa арестован на два месяца по обвинению в изнасиловании

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Выборгский городской суд Ленинградской области на два месяца отправил под стражу российского рэп-исполнителя Yung Trappa по делу об изнасиловании двух девушек.
Рэпер Yung Trappa арестован на два месяца по обвинению в изнасиловании
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«По ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы следственного управления СК России по Ленинградской области.

В следственном управлении уточнили, что в СИЗО он проведет два месяца. 

Ранее сообщалось, что рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa, задержан в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании.

Подробнее — в материале RT.

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