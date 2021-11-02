Источник: рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании

Рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa, задержан в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании девушки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

«От девушки 2002 года рождения поступило сообщение о том, что её знакомый Ширяев Владислав совершил насильственные действия сексуального характера с применением физической силы», — говорится в сообщении экстренных служб.

Инцидент произошёл в посёлке Подборовье Выборгского района Ленинградской области.

Девушку доставили в больницу с ушибами мягких тканей головы. Рэпера задержала полиция.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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