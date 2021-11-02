Источник: рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
«От девушки 2002 года рождения поступило сообщение о том, что её знакомый Ширяев Владислав совершил насильственные действия сексуального характера с применением физической силы», — говорится в сообщении экстренных служб.
Инцидент произошёл в посёлке Подборовье Выборгского района Ленинградской области.
Девушку доставили в больницу с ушибами мягких тканей головы. Рэпера задержала полиция.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее суд продлил срок содержания блогера Юрия Хованского в СИЗО до 8 ноября.