Источник: рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании

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Рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa, задержан в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании девушки.
Источник: рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании
  • @official_yung_trappa

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

«От девушки 2002 года рождения поступило сообщение о том, что её знакомый Ширяев Владислав совершил насильственные действия сексуального характера с применением физической силы», — говорится в сообщении экстренных служб.

Инцидент произошёл в посёлке Подборовье Выборгского района Ленинградской области.

Девушку доставили в больницу с ушибами мягких тканей головы. Рэпера задержала полиция.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд продлил срок содержания блогера Юрия Хованского в СИЗО до 8 ноября.

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