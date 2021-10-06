Суд продлил срок содержания Хованского в СИЗО ещё на месяц
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.
«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России, сроком по 8 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый просил о замене меры пресечения домашним арестом.
Ранее сообщалось, что суд 13 октября рассмотрит апелляционные жалобы на арест Хованского.
10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.
По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.