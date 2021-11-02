Дважды судимый: что известно о задержании рэпера Yung Trappa по подозрению в изнасиловании

Российского рэпера Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, обвинение выдвинула 18-летняя поклонница артиста. Девушка утверждает, что музыкант надругался над ней в арендованном коттедже, куда она приехала вместе с ним. Yung Trappa заявил, что вступил в интимные отношения с пострадавшей по обоюдному согласию. Ранее рэпер оказался в центре скандала после обвинений в пропаганде наркотиков в их совместных с Моргенштерном композициях Family и «Розовое вино 2».

Во вторник, 2 ноября, в Ленинградской области был задержан рэпер Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«Мужчина 26 лет задержан по подозрению в изнасиловании девушки в посёлке Подборовье в Выборгском районе Ленинградской области», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах. Он подтвердил агентству, что задержанный — Владислав Ширяев.

По данным «Российской газеты», обвинения выдвинула 18-летняя поклонница. Девушка, которую, по информации kp.ru, госпитализировали с ушибами мягких тканей головы, утверждает, что преступление произошло в ночь на 1 ноября в арендованном коттедже, куда они приехали вместе с артистом.

Сам Yung Trappa подтверждает, что вступал в интимные отношения с обвинительницей, однако, согласно его словам, по обоюдному согласию. Кроме того, рэпер утверждает, будто девушка написала на него заявление из-за обиды: он якобы обещал снять её в клипе, но не сдержал обещания.

По данным РЕН ТВ, обстоятельства произошедшего ещё выясняются, против рэпера может быть возбуждено уголовное дело.

Владислав Ширяев начал увлекаться музыкой в школьные годы, а в начале 2010-х выпустил свой первый альбом — Yung Treezy Crazy. Ни этот сборник, ни последующее сотрудничество с другими артистами не принесли Ширяеву известность. Серьёзным прорывом для него стал альбом Jesse Pinkman 2, выпущенный в 2014 году. Закрепило успех участие рэпера в интернет-шоу Versus Battle, в котором Yung Trappa соревновался с Федуком. Последний одержал победу, однако выступление Yung Trappa позволило ему обратить на себя внимание широкой аудитории.

У Владислава Ширяева неоднократно возникали проблемы с законом. В 2014 году он получил условный срок за хранение наркотиков, а в 2015-м был арестован по той же статье на пять лет и семь месяцев. Во время заключения рэпера при помощи его друзей вышли микстейп и альбом. Известно также, что Ширяев продолжал записывать новую музыку в тюрьме.

Yung Trappa был освобождён в феврале 2021 года. Вскоре он записал два трека с Моргенштерном — Family и «Розовое вино 2». Оба оказались в центре скандала в конце марта, когда Лига безопасного интернета выдвинула против Моргенштерна обвинения в пропаганде наркотиков в своих музыкальных работах. Спортсмен и политик Дмитрий Носов считает также, что композиция «Розовое вино 2» пропагандирует порнографию.

В суде Моргенштерн отрицал все обвинения и утверждал, что скандальные строчки в песне «Розовое вино 2» произносит Yung Trappa.

По данному делу прошло несколько экспертиз, результаты которых отличались друг от друга. Самое авторитетное, по мнению адвоката Моргенштерна Сергея Жорина, исследование показало, что пропаганды наркотиков в творчестве рэпера нет.

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«Её провела, наверное, самый авторитетный лингвист из тех, которые работали с этим делом, — профессор МГУ, доктор филологических наук. Она опровергла все предыдущие утверждения о пропаганде и указала, что никакой пропаганды нет. Поэтому утверждение, что экспертиза показала наличие пропаганды наркотиков, — скорее нет, нежели да. Там есть как экспертизы, которые установили, так и которые опровергли. Но самый авторитетный эксперт из всех, которые привлекались к этому делу в рамках административного расследования, как раз опроверг наличие пропаганды», — рассказал адвокат в беседе с RT.

Согласно заключению эксперта, ответственного за лингвистические исследование, всё, к чему могут побудить тексты песен Моргенштерна, исходит от лирического героя, который является «художественным двойником автора-поэта, но не равен ему, а также другим персонажам художественного произведения».

Тем не менее наличие пропаганды наркотиков в творчестве Моргенштерна доказал Московский исследовательский центр.

«Коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению», — говорится в заключении.

В июле стало известно, что полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков из-за отсутствия в действиях подсудимого состава правонарушения.