В ГКБ имени Буянова в Москве открыли эндоскопический центр

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр, созданный на базе ГКБ имени Буянова.
В ГКБ имени Буянова в Москве открыли эндоскопический центр
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил Собянин, в городе продолжают реализовывать крупные проекты в сфере медицины, несмотря на ограничения во время пандемии COVID-19.

«Один из таких проектов — создание эндоскопических центров. Создан центр в Боткинской больнице, и вот сейчас запущен в клинике Буянова», — отметил он.

По словам мэра, в течение года исследования органов пищеварения будут проходить сотни тысяч горожан.

«Это своевременная диагностика, особенно касающаяся онкологических заболеваний в области пищеварительного тракта. Работа в тестовом режиме показывает, что выявляемость онкозаболеваний — в районе 5—6% от исследований. Это большая цифра. Конечно, здесь, как правило, приходят москвичи, которые получили предварительное исследование в поликлинике и есть настороженность», — сказал Собянин.

Как ожидается, в центре на базе ГКБ имени Буянова можно будет проводить до 625 исследований в сутки.

Ранее kp.ru сообщал, что в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского появится высокотехнологичный стационарный комплекс.

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