В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси

В Москве планируют создать цифровую платформу для обучения водителей такси. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

На создание платформы направят 59,5 млн рублей. Она будет разработана с участием специалистов ведущих профильных вузов.

Как ожидается, платформа будет состоять из четырёх блоков. Первый посвятят транспортному законодательству и особенностям дорожного движения.

Второй блок будет включать информацию о правилах работы с агрегаторами, правилах взаимодействия водителя с пассажирами, порядке оказания различных услуг.

Также пользователи платформы смогут получить базовые знания об истории и топонимике столицы. Ещё один блок посвятят русскому языку.

Ранее сообщалось, что иностранных агрегаторов такси могут обязать раскрывать механизмы работы с данными россиян.