В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси

Короткая ссылка
В Москве планируют создать цифровую платформу для обучения водителей такси. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

На создание платформы направят 59,5 млн рублей. Она будет разработана с участием специалистов ведущих профильных вузов.

Как ожидается, платформа будет состоять из четырёх блоков. Первый посвятят транспортному законодательству и особенностям дорожного движения.

Второй блок будет включать информацию о правилах работы с агрегаторами, правилах взаимодействия водителя с пассажирами, порядке оказания различных услуг.

Также пользователи платформы смогут получить базовые знания об истории и топонимике столицы. Ещё один блок посвятят русскому языку.

Ранее сообщалось, что иностранных агрегаторов такси могут обязать раскрывать механизмы работы с данными россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить