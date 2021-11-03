В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.
На создание платформы направят 59,5 млн рублей. Она будет разработана с участием специалистов ведущих профильных вузов.
Как ожидается, платформа будет состоять из четырёх блоков. Первый посвятят транспортному законодательству и особенностям дорожного движения.
Второй блок будет включать информацию о правилах работы с агрегаторами, правилах взаимодействия водителя с пассажирами, порядке оказания различных услуг.
Также пользователи платформы смогут получить базовые знания об истории и топонимике столицы. Ещё один блок посвятят русскому языку.
Ранее сообщалось, что иностранных агрегаторов такси могут обязать раскрывать механизмы работы с данными россиян.