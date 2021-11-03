Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Егорова С. Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 декабря», — сказали в ведомстве.
В конце октября труп Новосельцева был обнаружен в бане в Новой Москве. В начале ноября был задержан подозреваемый — 60-летний знакомый дочери Новосельцева.
Подозреваемый заявил, что совершил преступление из-за денежного долга.