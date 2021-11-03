Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

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Пресненский суд Москвы отправил под стражу до 25 декабря Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России Алексея Новосельцева.
Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Егорова С. Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 декабря», — сказали в ведомстве.

В конце октября труп Новосельцева был обнаружен в бане в Новой Москве. В начале ноября был задержан подозреваемый — 60-летний знакомый дочери Новосельцева.

Подозреваемый заявил, что совершил преступление из-за денежного долга.

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