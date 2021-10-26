РИА Новости: в Новой Москве убит бывший замглавы управления МВД

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В Новой Москве обнаружили убитым бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева. 
РИА Новости: в Новой Москве убит бывший замглавы управления МВД
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В поселении Десёновское был найден труп мужчины — Новосельцева Алексея. На теле ножевые ранения и гематомы», — заявил источник.

Источник добавил, что тело было обнаружено в бане дочерью погибшего. 

Возбуждено дело по статье об убийстве.

Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, которая расследовала экономические мотивы в деле об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Убийцы позднее были найдены и осуждены.

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