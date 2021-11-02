Подозреваемый заявил, что убил экс-замначальника ГУЭБ МВД из-за долга
Об этом ТАСС рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
«В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего», — сказала она.
Отмечается, что подозреваемый — 60-летний житель Подольска, знакомый дочери Новосельцева. По данным агентства, мужчина задолжал более 6 млн рублей.
В конце октября труп Новосельцева был обнаружен в бане в Новой Москве.