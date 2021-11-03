В УрФО прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19

С 30 октября в Уральском федеральном округе темпы вакцинации от коронавируса выросли в среднем до 84 тыс. человек в сутки, что в 11 раз больше, чем в начале месяца.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на сайт полпреда президента России в УрФО.

По данным на 3 ноября, первый компонент вакцины получили свыше 4,7 млн человек, или 38,3% всех жителей округа. Вторым компонентом привились почти 4 млн граждан.

Активнее всего в кампании по вакцинации участвуют жители Свердловской и Челябинской областей.

«Сейчас вакцинация и ответственное соблюдение всех ограничительных мер — главные способы сохранить людей. Не стоит расслабляться в выходные дни. Их нужно использовать как возможность привиться и дать организму восстановиться в первые дни после ввода компонента», — заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 40 443 случая COVID-19.