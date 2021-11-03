Правительство России на полгода вводит ограничение на вывоз азотных удобрений

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство на полгода вводит ограничение на вывоз азотных удобрений.

«Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничение на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений», — цитирует его ТАСС.

Мишустин уточнил, что для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн т, а для сложных — не более 5,35 млн т.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов одного из турецких производителей из-за обнаружения в продукции пестицидов.