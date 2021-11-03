Правительство России на полгода вводит ограничение на вывоз азотных удобрений
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- РИА Новости
«Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничение на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений», — цитирует его ТАСС.
Мишустин уточнил, что для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн т, а для сложных — не более 5,35 млн т.
Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов одного из турецких производителей из-за обнаружения в продукции пестицидов.