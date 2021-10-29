Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов турецкого производителя

Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов одного из турецких производителей из-за обнаружения в продукции пестицидов.

«В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что ввоз мандаринов от производителя в Россию приостановлен с 29 октября до особого распоряжения.

Ранее представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Ирина Нагайцева прокомментировала ситуацию с поставками мандаринов в Россию из Турции.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков в беседе с телеканалом «360» также прокомментировал ситуацию с поставками мандаринов из Турции в Россию.