Терапевт Драпкина напомнила о возможном обострении хронических заболеваний в конце осени

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина напомнила о возможном обострении хронических заболеваний в конце осени.

«Сейчас всех в первую очередь волнует COVID-19. Однако осенью наступает ещё и сезонный всплеск ОРВИ, который объясняется и резким похолоданием, и более частым пребыванием людей в закрытых помещениях с искусственной вентиляцией, и ослаблением иммунитета», — напомнила она среди прочего в беседе с «Российской газетой».

По её словам, сегодня очень важно пройти вакцинацию от гриппа, особенно людям старше 65 лет, детям и больным хроническими заболеваниями.

Кроме того, Драпкина отметила, что с октября световой день быстро сокращается, что приводит к изменению выработки гормонов в организме.

«Это отрицательно сказывается на людях с любыми хроническими заболеваниями. Ну а стресс и депрессии, столь часто развивающиеся именно в осеннее время года, тоже могут стать толчком для ухудшения состояния хроников, так как забирают много сил у организма и снижают иммунитет», — уточнила она.

Также Драпкина сказала, что частые перемены погоды и колебания атмосферного давления — один из серьёзных факторов риска для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы избежать сезонного обострения, врач советует отказаться от вредных привычек, уделять внимание физической активности, контролировать уровень артериального давления и холестерина в крови, а также правильно питаться.

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