СК ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД

Короткая ссылка
Следственный комитет России ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД России Алексея Новосельцева.
СК ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, задержанный полностью признал свою вину. 

В конце октября труп Новосельцева был обнаружен в бане в Новой Москве. В начале ноября был задержан подозреваемый — 60-летний знакомый дочери Новосельцева.

Подозреваемый заявил, что совершил преступление из-за денежного долга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить