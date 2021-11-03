СК ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД

Следственный комитет России ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД России Алексея Новосельцева.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, задержанный полностью признал свою вину.

В конце октября труп Новосельцева был обнаружен в бане в Новой Москве. В начале ноября был задержан подозреваемый — 60-летний знакомый дочери Новосельцева.

Подозреваемый заявил, что совершил преступление из-за денежного долга.