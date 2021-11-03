СК ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД
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- РИА Новости
Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, задержанный полностью признал свою вину.
В конце октября труп Новосельцева был обнаружен в бане в Новой Москве. В начале ноября был задержан подозреваемый — 60-летний знакомый дочери Новосельцева.
Подозреваемый заявил, что совершил преступление из-за денежного долга.