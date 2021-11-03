В Курганской области уточнили данные о нерабочих днях

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В пресс-службе губернатора Курганской области уточнили данные о нерабочих днях из-за коронавирусной инфекции.
В Курганской области уточнили данные о нерабочих днях
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как отметили в пресс-службе, власти региона не рассматривают вариант продления нерабочих дней ещё на неделю, но могут продлить некоторые из действующих ограничений.

Данное заявление было сделано после того, как глава области Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о режиме нерабочих дней и введённых в регионе ограничениях из-за COVID-19 и отметил, что возможно продление ещё на неделю.

«Речь шла о возможном продлении определённых ограничений, а не режима нерабочих дней», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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