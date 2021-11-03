Власти Курганской области могут продлить нерабочие дни ещё на неделю
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- РИА Новости
«Возможно, продлим ещё на неделю», — цитирует его ТАСС.
Так он ответил на вопрос ведущей о продлении нерабочих дней.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.