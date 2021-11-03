Путину доложили о встрече Патрушева с главой ЦРУ в Москве
- AP
«Разумеется. Конечно, доложил. Важные контакты и с руководителями наших специальных служб, поэтому, конечно, президент получает все необходимые доклады», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что диалог на таком уровне и по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по имеющимся проблемам.
Также Песков ответил на вопрос, планирует ли Путин пообщаться с главой ЦРУ.
«Президент не в Москве, президент находится в Сочи, где он работает», — сказал представитель Кремля.
Также он заявил, что если какие-то контакты состоятся, то в Кремле об этом сообщат.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с Бёрнсом.
Также встречу с главой ЦРУ провёл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.