Путину доложили о встрече Патрушева с главой ЦРУ в Москве

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложил российскому лидеру Владимиру Путину о своей встрече с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бёрнсом, прибывшим в Москву 2 ноября.

«Разумеется. Конечно, доложил. Важные контакты и с руководителями наших специальных служб, поэтому, конечно, президент получает все необходимые доклады», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что диалог на таком уровне и по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по имеющимся проблемам.

Также Песков ответил на вопрос, планирует ли Путин пообщаться с главой ЦРУ.

«Президент не в Москве, президент находится в Сочи, где он работает», — сказал представитель Кремля.

Также он заявил, что если какие-то контакты состоятся, то в Кремле об этом сообщат.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с Бёрнсом.

Также встречу с главой ЦРУ провёл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.