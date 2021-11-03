Аналитики заявили о резком росте спроса на готовую еду в Москве в нерабочие дни

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В сервисе доставки Delivery Club заявили о резком росте спроса на готовую еду в Москве в нерабочие дни.
Аналитики заявили о резком росте спроса на готовую еду в Москве в нерабочие дни
  • Reuters

Об этом пишет Life.ru.

«С введением новых ограничений в Москве количество заказов на доставку готовой еды, продуктов и заказов навынос резко выросло. Пик пришёлся на прошедшие пятницу и субботу — за 29—30 октября москвичи сделали через Delivery Club на 16% заказов больше, чем 22—23 октября», — отметили в компании.

Особый интерес покупатели проявляли к заказам навынос 29 и 30 октября — прирост составил свыше 60%.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в сервисах доставки заявили о росте количества заказов из ресторанов в Москве в первый день нерабочей недели.

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