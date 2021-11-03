Юрист Кузнецов рассказал о специфике оплаты труда в нерабочие дни

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов рассказал о специфике оплаты труда в нерабочие дни.

«Что касается оплаты труда в нерабочие дни, то она будет проходить по обычному графику. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням. Например, если у сотрудника график 5/2, то работа с 1 по 3 ноября оплачивается в одинарном размере. При этом можно установить дополнительные выплаты, но это уже будет на усмотрение работодателя», — заявил он в беседе с Life.ru.

При этом, по словам Кузнецова, если сотрудника привлекут к работе в выходной или праздник, совпадающий с нерабочим днём, то оплачивать его труд необходимо уже не менее чем в двойном размере.

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