Юрист Кузнецов рассказал о специфике оплаты труда в нерабочие дни

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Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов рассказал о специфике оплаты труда в нерабочие дни.
Юрист Кузнецов рассказал о специфике оплаты труда в нерабочие дни
  • Reuters

«Что касается оплаты труда в нерабочие дни, то она будет проходить по обычному графику. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням. Например, если у сотрудника график 5/2, то работа с 1 по 3 ноября оплачивается в одинарном размере. При этом можно установить дополнительные выплаты, но это уже будет на усмотрение работодателя», — заявил он в беседе с Life.ru.

При этом, по словам Кузнецова, если сотрудника привлекут к работе в выходной или праздник, совпадающий с нерабочим днём, то оплачивать его труд необходимо уже не менее чем в двойном размере.

Ранее заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьёв в беседе с ФАН рассказал, почему россиянам не стоит соглашаться на чёрную заработную плату.

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