В Москве за сутки выявлено 6827 случаев коронавируса

В Москве в течение суток зафиксировали 6827 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

«В Москве выявлено 6827 новых случаев инфицирования коронавирусом», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.

Уточняется, что за 24 часа в городе скончались 95 пациентов.



Также отмечается, что в Москве после лечения COVID-19 выздоровели 6628 человек.

Ранее власти Москвы рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в столице.

В июле микробиолог, академик РАН Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.