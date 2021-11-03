Кабмин России утвердил премии для учёных

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Правительство России утвердило распоряжение о присуждении премий учёным.
Кабмин России утвердил премии для учёных
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники», — говорится в заявлении.

Как отметили в пресс-службе, лауреатами соответствующих премий стали 143 человека. Уточняется, что в данный список вошли, в частности, 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о новейшем лабораторном корпусе для военных учёных.

В сентябре ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал о подготовке нобелевских лауреатов.

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