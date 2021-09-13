В МФТИ рассказали о подготовке нобелевских лауреатов

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Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал о подготовке нобелевских лауреатов.
В МФТИ рассказали о подготовке нобелевских лауреатов
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В беседе с «Российской газетой» он заявил, что это не цель, но характеристика тех университетов, которые видят себя лидерами в мировой науке.

«А подготовить новое поколение учёных можно только в тесном контакте студентов и выдающихся профессионалов в науке. Поэтому и Андрей Гейм, и Константин Новосёлов, и ещё много других блестящих учёных уже работают с нашими ребятами и будут работать в будущем», — отметил он.

По его словам, в МФТИ приходят самые талантливые школьники со всей страны, те, кто проявил способности в изучении физики, математики, компьютерных наук.

«Они все у нас — средний балл ЕГЭ в этом году — 97. Кстати, именно у нас учится одна из рекордсменок ЕГЭ этого года, набравшая 400 баллов, москвичка Ира Бродская», — сообщил Ливанов.

Он добавил, что у каждого из студентов МФТИ хорошие перспективы, и задача вуза — дать каждому возможность реализовать всё самое лучшее.

Ранее психолог, бизнес-тренер и специалист по психосоматике Ольга Коробейникова в беседе с «Радио 1» дала рекомендации родителям выпускников.

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