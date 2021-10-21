Шойгу рассказал о новейшем лабораторном корпусе для военных учёных
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«Нам надо было построить самые современные, самые эффективные, соответствующие всем международным стандартам лабораторные корпуса, центры, здесь работают высококлассные специалисты, надо было создать им соответствующие условия», — заявил он во время посещения 27-го Научного центра.
По его словам, сделан серьёзный шаг вперёд, особенно в условиях пандемии, когда появляются новые возможности для разработки новых методик и препаратов, а также для исследования новых угроз, вирусов и заболеваний.
В апреле сообщалось, что Минобороны проверило ход строительства новых корпусов ВВА в Воронеже.