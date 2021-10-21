Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о новейшем лабораторном корпусе для военных учёных.

«Нам надо было построить самые современные, самые эффективные, соответствующие всем международным стандартам лабораторные корпуса, центры, здесь работают высококлассные специалисты, надо было создать им соответствующие условия», — заявил он во время посещения 27-го Научного центра.

По его словам, сделан серьёзный шаг вперёд, особенно в условиях пандемии, когда появляются новые возможности для разработки новых методик и препаратов, а также для исследования новых угроз, вирусов и заболеваний.

В апреле сообщалось, что Минобороны проверило ход строительства новых корпусов ВВА в Воронеже.