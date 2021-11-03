Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов.
Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов
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«Председатель Следственного комитета России дал поручение... подготовить проект изменений в федеральные законы... предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России», — сказала ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее Бастрыкин заявил, что такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами.

Также сообщалось, что, согласно проекту Министерства внутренних дел, у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней, могут начать собирать отпечатки пальцев

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